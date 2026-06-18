Россия активизировала наступление на одном из направлений: враг пытается создать буферную зону

Россияне активизировались на севере / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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Российские оккупанты активизировали наступление в одной из приграничных областей Украины. В частности, речь идет об увеличении количества штурмов и попыток врага просочиться на позиции ВСУ. Россияне активизировались на границе Сумской области.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Россияне активизировались в Сумской области

Россияне продолжают попытки наступления на многих направлениях фронта. Существенных прорывов пока не фиксируют. Однако российские оккупанты активизировались в Сумской области на приграничье с РФ.

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По данным аналитиков, враг активизировался у государственной границы в Сумской области. Враг пытается проникнуть в приграничные районы, чтобы создать там буферную зону для российских войск.

Отдельные инфильтрационные рейды россияне проводят в Харьковской области, недалеко от Казачьей Лопани, а также северо-восточнее Харькова. Россияне заявляют о продвижении, но подтвержденных изменений на поле боя эксперты пока не видят.

В районе Купянска и Боровой враг продолжает активно атаковать. ВСУ сдерживают давление россиян. Враг увеличил удары по дорогам и гражданской инфраструктуре Харьковской области.

Ситуация в Донецкой области

Самой тяжелой сейчас на фронте остается ситуация вблизи Константиновки. Россияне заявляют о продвижении в городе, но украинское командование сообщает, что Силы обороны продолжают удерживать позиции.

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На Лиманском направлении россияне пытаются проводить разведку и штурмы, затем проникать в населенные пункты. Все попытки противника завершаются ликвидацией. ВСУ вовремя выявляет «заблудившихся» россиян.

Подтверждений успехов врага в Лимане пока нет.

На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях продолжаются тяжелые и динамичные бои. Оккупанты давят, но доказанных успехов не имеют.

Война в Украине — какая ситуация на фронте:

Напомним, отдельные успехи Сил обороны на фронте не стоит связывать с ожиданиями быстрого завершения войны. Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, призвал сделать выводы из опыта 2023 года и трезво оценивать ситуацию.

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Даже значительные достижения на поле боя не означают автоматическую победу за несколько месяцев. В первую очередь, успешные действия украинских военных могут усилить позиции Украины на вероятных переговорах, после которых все равно будет продолжаться борьба.

Военный также предупредил о типичной реакции врага на неудачи. Стандартным ответом россиян на отсутствие результатов на передовой является усиление ударов по тылу, диверсионная деятельность и активизация информационных атак. Поэтому страна должна быть готова к тому, что война будет оставаться длительным и сложным испытанием.

Украина все активнее проводит кампанию «логистической блокады» армии РФ и наносит удары по тыловым маршрутам поставок, топливной инфраструктуре и складам с помощью модернизированных дронов.

По оценкам экспертов и военных, это создает серьезные проблемы для оккупантов: усложняет ротацию подразделений, создает дефицит топлива и сдерживает темпы наступления, что уже способствовало первым чистым территориальным достижениям ВСУ в мае.

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Несмотря на успехи, в частности, на южном фронте, ситуация остается сложной из-за постоянных российских атак на критическую инфраструктуру и города. Военные подчеркивают, что это окно возможностей временное.

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