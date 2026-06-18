- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия активизировала наступление на одном из направлений: враг пытается создать буферную зону
Российские войска активизировали штурмы в Сумской области и пытаются проникнуть в районы у границы. Аналитики ISW сообщают о попытках РФ создать буферную зону, однако значительных прорывов врага не зафиксировано.
Российские оккупанты активизировали наступление в одной из приграничных областей Украины. В частности, речь идет об увеличении количества штурмов и попыток врага просочиться на позиции ВСУ. Россияне активизировались на границе Сумской области.
Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).
Россияне активизировались в Сумской области
Россияне продолжают попытки наступления на многих направлениях фронта. Существенных прорывов пока не фиксируют. Однако российские оккупанты активизировались в Сумской области на приграничье с РФ.
По данным аналитиков, враг активизировался у государственной границы в Сумской области. Враг пытается проникнуть в приграничные районы, чтобы создать там буферную зону для российских войск.
Отдельные инфильтрационные рейды россияне проводят в Харьковской области, недалеко от Казачьей Лопани, а также северо-восточнее Харькова. Россияне заявляют о продвижении, но подтвержденных изменений на поле боя эксперты пока не видят.
В районе Купянска и Боровой враг продолжает активно атаковать. ВСУ сдерживают давление россиян. Враг увеличил удары по дорогам и гражданской инфраструктуре Харьковской области.
Ситуация в Донецкой области
Самой тяжелой сейчас на фронте остается ситуация вблизи Константиновки. Россияне заявляют о продвижении в городе, но украинское командование сообщает, что Силы обороны продолжают удерживать позиции.
На Лиманском направлении россияне пытаются проводить разведку и штурмы, затем проникать в населенные пункты. Все попытки противника завершаются ликвидацией. ВСУ вовремя выявляет «заблудившихся» россиян.
Подтверждений успехов врага в Лимане пока нет.
На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях продолжаются тяжелые и динамичные бои. Оккупанты давят, но доказанных успехов не имеют.
Война в Украине — какая ситуация на фронте:
Напомним, отдельные успехи Сил обороны на фронте не стоит связывать с ожиданиями быстрого завершения войны. Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, призвал сделать выводы из опыта 2023 года и трезво оценивать ситуацию.
Даже значительные достижения на поле боя не означают автоматическую победу за несколько месяцев. В первую очередь, успешные действия украинских военных могут усилить позиции Украины на вероятных переговорах, после которых все равно будет продолжаться борьба.
Военный также предупредил о типичной реакции врага на неудачи. Стандартным ответом россиян на отсутствие результатов на передовой является усиление ударов по тылу, диверсионная деятельность и активизация информационных атак. Поэтому страна должна быть готова к тому, что война будет оставаться длительным и сложным испытанием.
Украина все активнее проводит кампанию «логистической блокады» армии РФ и наносит удары по тыловым маршрутам поставок, топливной инфраструктуре и складам с помощью модернизированных дронов.
По оценкам экспертов и военных, это создает серьезные проблемы для оккупантов: усложняет ротацию подразделений, создает дефицит топлива и сдерживает темпы наступления, что уже способствовало первым чистым территориальным достижениям ВСУ в мае.
Несмотря на успехи, в частности, на южном фронте, ситуация остается сложной из-за постоянных российских атак на критическую инфраструктуру и города. Военные подчеркивают, что это окно возможностей временное.