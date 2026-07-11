Война в Украине / © Associated Press

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Российские оккупационные войска в последние дни значительно активизировались на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом в прямом эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

«Следует обратить внимание на Ореховское направление, где за несколько последних дней противник возобновил активность. В частности, это возле самого Орехова, где, по данным нашей разведки, враг получил задачу, пользуясь ухудшением погодных условий, завести диверсионные инфильтрационные группы в направлении Орехова — ближе к городу», — рассказал военный.

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По его словам, российские войска также не прекращают массированных авиационных ударов по Орехову. Только в течение четверга оккупанты сбросили на город почти десять управляемых авиабомб. В общей сложности по югу Украины ежедневно наносится около трех десятков бомбовых ударов.

Кроме того, Волошин сообщил, что ежесуточно российская армия совершает от 2200 до 2400 ударов разными типами беспилотников. Приблизительно каждый четвертый удар наносится дронами самолетного типа, в частности «Молния» и «Ланцет», из-за чего увеличивается так называемая kill zone.

«Это попытки врага бить по нашей логистике… Если сравнивать с маем, kill zone увеличилось на 3-5 километров. Но противник пытается бить на расстояние не менее 20-25 км. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на подразделения, противодействующие дронам», — подчеркнул спикер.

Отдельно он рассказал о ситуации в Гуляйпольском направлении, где российские войска ежедневно проводят десятки атак.

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«На Гуляйпольском направлении противник ежедневно проводит достаточно большое количество боевых столкновений… 25-30 боеприкосновений в сутки. Враг пытается все время атаковать и продвигаться в глубь нашей территории, однако это ему не удается», — сказал Волошин.

По его словам, самая сложная ситуация наблюдается на двух участках. В частности, вблизи Доброполья, где оккупанты пытаются продвинуться в направлении Воздвиженки, а также к югу от Гуляйполя — в районе села Волшебное. Там русские войска ведут наступление в направлении Верхней Терсы, Новоселки и стремятся выйти к Омельнику.

Как объяснил Волошин, это направление имеет для противника важное стратегическое значение.

«То есть это именно то направление, где враг стремится получить преимущество для того, чтобы рассекти Силы обороны Украины с юга, перерезать логистические пути… создать предпосылки для успеха именно на юге», — пояснил военный.

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В то же время на Александровском направлении украинская разведка фиксирует опрокидывание российских резервов. По словам Волошина, их основная задача не в проведении штурмов, а в усилении обороны. Кроме того, там продолжаются стрелковые бои и происходит опрокидывание артиллерии.

«По данным разведки, за невозможность активно противодействовать находящимся там украинским подразделениям 90 танковая дивизия, в частности командование 80-го танкового полка, получило строгие взыскания за то, что они представляют ложные сведения о событиях на переднем крае… То есть Силы обороны разрушили привычную для россиян конфигурацию.

Ранее сообщалось, что заявления диктатора Путина и российского министерства обороны о якобы полном захвате Константиновки Донецкой области не соответствуют действительности, а сами россияне опровергли собственную ложь.

Мы ранее информировали, что российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от города Запорожье.

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