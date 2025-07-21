Россия активизировалась на новом направлении в Харьковской области

Армия РФ / © ТСН

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В Харьковской области российские оккупанты активизировались еще на одном направлении. Это может быть попытка оттянуть украинские резервы с Купянского направления, где продолжаются интенсивные бои.

Об этом заявил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов «Осман» в Telegram.

По его словам, в целом ситуация для украинских сил обороны остается сложной: большая протяженность границы с РФ позволяет врагу осуществлять атакующие действия почти по всей линии.

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Кроме того, из-за ограниченного количества резервов, украинским защитникам приходится тушить «пожары» точечно — привлекая бригады, которые уже выполняют боевые задачи на других участках фронта.

Напомним, начальник пресс-службы бригады «Форпост» подполковник Роман Коссе заявлял, что армия России пытается взять в кольцо город Волчанскна Харьковщине. Кроме того сообщалось, что село Меловое на Харьковщине превратилось в «серую зону" — там не осталось мирных жителей, только руины.