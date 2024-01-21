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Россия активизировалась по всему фронту: разведка Британии назвала фактор, способствующий этому

Россия активизировалась по всему фронту: разведка Британии назвала фактор, способствующий этому

Война с РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты активизировались почти по всему фронту из-за замерзших грунтов, которые облегчают передвижение техники захватчиков.

В последние две недели наблюдается рост интенсивности российского наступления на всех направлениях фронта.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Так, 19 января 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что количество российских обстрелов на линии фронта увеличилось на 27% по сравнению с предыдущими сутками: 81 авиаудар и 45 ракетных обстрелов.

Дополнительные данные украинского Генерального штаба, сравнивающие период 14-18 января 2024 г. с предыдущим пятидневным периодом января 2024 г., подтверждают рост количества российских обстрелов.

За эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а количество потерь российских танков – на 95%. Число российских жертв за тот же период также возросло на 15%.

"Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российской наступательной активности по всему фронту в течение последних двух недель. Ключевым фактором, способствующим этому, скорее всего, является замерзание почвы, позволяющей передвигаться бронетехнике по пересеченной местности", — считают в британской разведке.

Напомним, общие боевые потери российских захватчиков на 21 января составили 376 030 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 760 оккупантов.

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