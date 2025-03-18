Россия активизирует информационную войну не только против Украины, но и против Запада – Коваленко

По его словам, РФ не способна победить Украину в информационном поле, потому переключает свои усилия на Запад.

Россия масштабирует информационно-психологические операции (ИПСО) не только для давления на Украину, но и влияния на Европу, США, Ближний Восток и Азию. Главной целью Кремля стали страны НАТО, где пропаганда направлена на раскол Евросоюза, дискредитацию Североатлантического союза и создание внутренних конфликтов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, РФ не способна победить Украину в информационном поле, потому переключает свои усилия на Запад.

Пять ключевых направлений российской информационной войны:

Раскол ЕС и поддержка евроскептиков. Кремль хочет усилить противоречия внутри Евросоюза, поддерживая политические силы, стремящиеся к национализации внешней политики своих стран. Цель – ослабление ЕС, его зависимость от российских ресурсов и последующий распад Союза.

Подрыв доверия к НАТО. РФ стремится подорвать институциональное доверие к Альянсу и распространять месседжи о "добрососедских" отношениях с Москвой. Это должно облегчить возможные военные сценарии РФ против стран Балтии в ближайшие 4-6 лет.

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Дискредитация Украины. Россия активно распространяет негативные нарративы об Украине, пытаясь подорвать уровень поддержки Киева со стороны Европы.

Усиление политических расколов в США. Кремль пытается обострить противоречия в американском обществе и взорвать доверие к госучреждениям США.

Манипуляции на Ближнем Востоке и в Азии. Россия продвигает собственную повестку дня, чтобы не допустить падения цен на энергоресурсы и создавать альтернативные геополитические союзы, противопоставленные Западу.

По словам Коваленко, меры по противодействию российской пропаганде должны стать основой безопасности НАТО и европейских стран в следующие 5-10 лет.

Он подчеркнул, что российская милитарная пропаганда уже давно работает против Европы и Запада, а коллективный ответ до сих пор недостаточно активен. По его словам, ситуация нуждается в более решительных действиях.

Ранее сообщалось, что Россия активно расширяет подразделения информационно-психологических спецопераций (ИПСО) в своих вооруженных силах. В частности, такие спецподразделения уже созданы в 3-й и 51-й общевойсковых армиях ВС РФ.