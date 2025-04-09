Россия активизирует наступление по всей линии фронта: что значит для Украины и позиции Трампа

Россия активизирует пришествие по всей полосы фронта. / © Associated Press

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Российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения, что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления. По данным украинских офицеров, Генштаба ВСУ, а также из сообщений солдат, активность армии РФ значительно возросла — и это, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа, который заявил, что примет решение о дальнейших шагах в войне "в течение нескольких недель", если Москва действительно стремится к миру.

Об этом пишет CNN.

Покровское направление – одно из самых горячих

Самые ожесточенные бои продолжаются к югу от Покровска, бывшего логистического узла украинской армии Донецкой области. Хотя украинские силы ранее добились там некоторых тактических успехов, последние 10 дней, по словам украинского разведчика, россияне опрокидывают дополнительные силы и технику.

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"Мы видим это на кадрах из беспилотника и слышим, как они говорят об этом в радиоперехватах", - рассказал офицер CNN.

В социальных сетях украинские военные описывают угрозу оцепления и прорывов обороны. В частности, боец с позывным "Мука" заявил, что россияне стремятся захватить Новопавловку, а следующая цель - выход в Днепропетровскую область.

"Они войдут в Днепропетровскую область - это одна из ключевых задач, поставленных российским командованием", - написал он.

Это может стать первым случаем частичной оккупации новой области Украины с начала вторжения.

Давление растет и в Луганской области

В Луганской области, где ВСУ контролируют лишь незначительные анклавы, РФ усиливает давление, в частности к северу от Лимана — важного железнодорожного узла.

"Трудно, надо работать над стабилизацией фронта и методично выбивать противника, иначе гангрена распространится", - написал один из украинских офицеров.

Возросло количество боевых столкновений

Анализ CNN данных Генштаба ВСУ свидетельствует, что с 23 марта среднее количество ежедневных боевых столкновений возросло со 140 до 180. Это рост на около 30%, что подтверждает: Россия активно давит на украинские позиции.

На фоне этого обострения становится все более очевидным, что Кремль не собирается останавливать войну, несмотря на сигналы из Вашингтона. И это серьезный вызов как для Украины, так и для союзников.

Данные также охватывают Курскую область в РФ, где после прошлогоднего внезапного прорыва украинских сил России удалось вернуть контроль, оставив ВСУ всего несколько сел вблизи границы. Между тем на территории Сумской области наблюдаются попытки проникновения российских войск, что приводит к формированию "серых зон" — участков, которые остаются вне полного контроля обеих сторон.

Ситуацию на севере дополнительно усугубляет подтвержденный Киевом в понедельник факт украинского вторжения на территорию Белгородской области РФ — первое официальное признание такого шага.

Ранее мы сообщали, что россияне готовятся к масштабному наступлению.