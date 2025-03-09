Россия активизирует наступление в Курской области с элитными дроновыми подразделениями - Forbes

В Курской области Россия сконцентрировала значительные силы для возможного наступления. В частности, было развернуто новейшее подразделение беспилотников, которое уже доказало свою эффективность в предыдущих операциях. Вместе с этим в группировку вошли сотни военных из Северной Кореи, а также российская морская пехота и десантники.

Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что Российские войска воспользовались ослаблением военной поддержки Украины со стороны Запада, приступив к активным наступательным действиям. Это создало угрозу оцепления важных оборонных позиций и усложнило логистику для украинских защитников.

Кроме того, "Украинской правде" сообщили в Генеральном штабе Украины, что ситуация в Курске, с августа частично контролируемая украинскими войсками, остается сложной, но контролируемой.

Однако пока неизвестно, как именно украинские военные планируют противодействовать новой российской тактике, сочетающей в себе использование элитных подразделений беспилотников и поддержку северокорейских военных. Россия продолжает использовать 177-й полк морской пехоты, 810-ю бригаду морской пехоты и 11-ю десантно-штурмовую бригаду, получивших подкрепление из Северной Кореи. После значительных потерь в предварительных атаках на Курское выступление, 11-й армейский корпус КНДР отошел с линии фронта в декабре или январе, однако впоследствии вернулся с новыми резервами.

На стороне Украины большое преимущество в виде беспилотников, однако российские силы в значительной степени ослабили его благодаря активному использованию Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон". Дроны "Рубикона" атакуют небольшие участки дорог, насыщая их беспилотными устройствами, наносящими удар по транспортным средствам по разным направлениям. Кроме того, они применяют минирование, закладывая дроны на пути колонн.

"Рубикон" также использует высокотехнологичные радиоуправленческие системы, позволяющие обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы. Это позволило российским силам нанести серьезный ущерб украинской логистике в Курске. По словам независимого аналитика Эндрю Перпетуи, в результате атак были уничтожены сотни украинских машин, включая грузовики поставки, боевые машины M-2 Bradley и бронированные грузовики MaxxPro.

Пока украинские силы активно пытаются восстановить ситуацию. ВВС Украины привлекли хотя бы один истребитель МиГ-29 для удара по российским бронетанковым составам. Известно, что украинские войска отразили попытку россиян прорваться через старый трубопровод в город Суджа. Однако без значительного прогресса в технологиях радиоэлектронной борьбы ситуация остается критической. Как подчеркивает Эндрю Перпетуа, "если не будет прогресса в борьбе с технологиями "Рубикона", удержание сопротивления в Курске может оказаться невозможным".

Напомним, в Курской области армия РФ пыталась проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, используя подземные коммуникации. Однако украинские десантники организовали засаду и уничтожили вражескую группу.

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