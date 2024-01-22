Россия активизирует отношения с КНДР – в ISW объяснили цель Путина

Россия активизирует отношения с Северной Кореей, чтобы закупить большее количество артиллерийских боеприпасов на фоне дефицита в стране.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, запланированный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею "в ближайший срок" и углубление российско-северокорейских отношений, является частью попыток России закупать боеприпасы из-за границы.

Аналитики приводят слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова, который в интервью 21 января заявил, что Северная Корея предоставила "значительное количество артиллерийских боеприпасов", что позволило России "немного выдохнуть". Буданов предположил, что российские силы без боеприпасов, предоставленных Северной Кореей, скорее всего испытывали бы значительную нехватку боеприпасов.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что с сентября по ноябрь 2023 года Северная Корея поставила в Россию один миллион артиллерийских боеприпасов, а российский оборонно-промышленный комплекс может изготовить всего два миллиона 122-мм и 152-мм снарядов ежегодно, что привело к дефициту 500 000 снарядов в 2023 году и, вероятно, приведет к подобному дефициту в 2024 году.

Напомним, Владимир Путин во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил о готовности посетить Пхеньян в ближайшее время по приглашению Ким Чен Ына.

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