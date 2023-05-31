Россия активно атакует Украину беспилотниками ночью: в Воздушных силах объяснили почему

В темное время суток уничтожать вражеские беспилотники возможно только благодаря радиолокационной привязке. Выявлять дроны мобильными огневыми группами труднее. Вероятно, поэтому большинство атак Shahed россияне совершают именно ночью.

Об этом в интервью "УНН" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Shahed летят ночью. Ночью их обнаруживать мобильными огневыми группами значительно труднее. Уничтожать их приходится зенитными управляемыми ракетами. Нет визуальной привязки к цели. Только благодаря радиолокационной привязке можно поражать именно Shahed. Ну, и ракеты соответственно тоже. Враг атакует в тихое время суток. Люди отдыхают, поэтому можно списать это и на коварство", — подчеркнул представитель Командования Воздушных сил.

Несмотря на это, постоянные атаки дронов, особенно массированные, истощают украинскую систему обороны.

"На это все необходимо тратить боекомплекты. Это изнуряет нашу противовоздушную оборону, но выхода другого нет, нам нужно сбивать дроны", — добавил Игнат.

Напомним, в последнее время Россия начала чаще обстреливать Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах ВСУ считают, что, вероятно, российские террористы накопили много ресурсов. Оккупанты так активно обстреливали Украину осенью 2022 года и зимой 2023 года.

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