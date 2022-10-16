"Россия активно давит на Лукашенко": в ГПСУ рассказали, могут ли сейчас белорусы напасть на Украину

Изменений на границе с Беларусью пока не зафиксировано.

Россия активно давит на Беларусь, чтобы последняя присоединилась к войне против Украины.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 16 октября.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью контролируется, а за ситуацию с российскими войсками в самой РБ следит разведка и соответствующие подразделения Сил обороны.

"Ситуация напряженная, однако, если говорить о линии границы, то ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем изменений в характере действий тех подразделений вооруженных сил РБ, которые находятся на усилении границы с Украиной, ни в количественном составе, ни в характере их действий в целом". Конечно, и подразделения разведки и все подразделения сил безопасности и обороны изучают и отслеживают ситуацию по самой Беларуси, вглубь территории страны, из-за заявлений, которые делает руководство этого государства", — рассказал Демченко.

Он заверил, что сейчас границе с Россией и с Беларусью уделяется важное внимание, чтобы при необходимости дать достойный отпор врагу.

"Наша главная задача — усилить это направление. Как и границе с Россией так и границе с Беларусью уделяется важное внимание… чтобы все силы, находящиеся на усилении этого направления, были готовы дать достойный отпор, если все же на этом направлении или повторно попробуют зайти подразделения РФ или если вдруг Вооруженные силы Беларуси присоединятся к войне, потому что мы видим, что Россия активно давит на РБ", — резюмировал он.

Какая ситуация с Беларусью сейчас

Напомним, Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил мнение, что военные РФ, входящие в состав региональной группировки войск, могли прибыть в Беларусь из-за страха Лукашенко, попытки Москвы оттянуть ВСУ на северную границу, а также из-за возможного наступления на Киев.

Кроме того, в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

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