Россия активно наступает: обрушился ли фронт и какие перспективы у врага на Донбассе

Россия бросает все имеющиеся силы для продолжения продвижения на юге Донецкой области. Несмотря на это, сейчас говорить об обвале фронта для Украины не стоит.

Об этом заявил военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире "Эспрессо".

"Отступать — это не значит, что какой-то крах или абсолютно негативный процесс. Это действительно процесс, тактический процесс, который необходимо также профессионально выполнять. Мы не видим кадров, что, например, есть тысяча украинских военнопленных в каком-нибудь котле, или россияне публикуют какой-то проход на 100 километров вперед в сутки и так далее, нет этого, нет никакого прорыва", — отмечает он.

По словам Самуся, идут интенсивные бои на Покровском направлении. Войска РФ сосредотачивают значительные силы на Кураховском направлении. На севере Донецкой области захватчики "застряли" в районе Временного Яра.

"Там, если смотреть теоретически, легче пройти это расстояние до границы Донецкой области от линии фронта, чем на севере, где они застряли во Временном Яру, в Торецке. В принципе от Купянского направления еще нужно дойти до Краматорска, Славянска. Там еще нужно очень и очень многое им воевать, чтобы выйти на границу Донецкой области на севере именно", — сказал военный эксперт.

Впрочем, на юге Донбасса захватчики считают свои действия более перспективными, поэтому сосредоточили там основные усилия.

"Нет краха фронта. Я не скажу, что очень легкая ситуация, что на самом деле все контролируемо и все такое, но то, что украинские подразделения продолжают профессионально проводить оборонные операции — это точно", — подчеркнул Самусь.

Напомним, издание The Washington Post пишет о том, что видения абсолютной победы Украины бледнеют. Становится легче представить перспективу, когда Украина согласится на компромисс с РФ – уступит территорию в обмен на гарантии безопасности от Запада.

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