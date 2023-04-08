Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области

Страна-террористка обвинила ВСУ в подготовке к химической атаке.

Российские оккупанты анонсировали очередную провокацию. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В частности, ВСУ обвинили в подготовке к химической атаке.

"Для ее реализации за последние две недели в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками", — говорится в Минобороны РФ.

Отметим, что на протяжении полномасштабной войны России в Украине захватчики много раз предупреждали о подготовке Украиной тех или иных "провокаций", которые впоследствии сама и реализовывала.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел в Сумах координационное совещание с руководителями вооруженных формирований и правоохранительными органами. В частности, обсудили вопросы обустройства и охраны государственной границы и ситуации безопасности в Сумской области.

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