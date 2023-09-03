Россия атаковала 10 областей Украины: что известно о разрушениях и жертвах

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра, 3 сентября. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – 11 обстрелов (92 взрыва). Враг обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы из минометов, гранатометов. В селе Гремяч Новгород-Северской громады поврежден дом. Обошлось без жертв.

Сумщина

Ночью россияне совершили минометный обстрел Свеской громадв. Зафиксировано 2 взрыва. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Данные уточняются.

Вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничья. Зафиксировано 105 взрывов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Эсманская, Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Дружбовская, Краснопольская, Новослободская громады.

Середино-Будская громада: по городу Середина-Буда совершен минометный обстрел, в результате чего получили ранения 2 гражданских лица, повреждено помещение дома культуры, автомобиль. Также россияне ударили из артиллерии, в результате чего получили ранения 4 гражданских лица, один человек погиб. Повреждены 2 частных домовладения, автомобиль. Кроме того, по г. Середина-Буда совершен обстрел БпЛА, в результате чего повреждено помещение бывшего коммунального предприятия – ЖЭКа.

Краснопольская громада: в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач и газопровод.

Днепропетровщина

Сегодня под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской громаде. Применили тяжелую артиллерию и "Грады"; всего – более 30 снарядов. Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры, четыре автомобиля, один – уничтожили. Людей не задело.

Вчера с утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Пострадали четыре человека. Мужчины 40, 52 и 63 лет. И 60-летняя женщина. Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие, 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач, трактор 4 легковых авто.

Запорожская область

120 обстрелов пришлось по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов области.

Зафиксировано повреждение или разрушение 21 объекта гражданской инфраструктуры. К счастью, без пострадавших.

За прошедшие сутки российские войска совершили 91 артиллерийский обстрел по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Щербаков, Малиновки, Каменного, Степного и других сел на линии огня.

14 авиационных ударов были направлены по Орехову и Роботиному, 11 обстрелов с РСЗО пришлись по Орехову, Гуляйполю, Красному, Новодаровке, Новоданиловке, Левадному и Лукьяновскому. К тому же, Новодаровка, Левадное, Новоивановка и Плавные были атакованы из БПЛА.

Харьковщина

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Купянского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань Харьковского района, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровка Чугуевского района, Потихоново Купянского района. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Каменка и Берестово.

Луганщина

Захватчики снова активизировались возле Новоегоровки; в районе Белогоровки и Мясожаровки, россияне нанесли авиационные удары. Макеевка, Невское и Белогоровка пострадали от артиллерийских попаданий противника. За сутки противник совершил 155 обстрелов (543 снаряда).

Донетчина

Российские оккупационные войска произвели 1332 обстрела по линии столкновения: на Донецком направлении – 304; на Соледарском – 459; на Лиманском – 569. Под огнем окупантов – 8 населенных пунктов: Часов Яр, Торецк, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Красногоровка, с.Урожайное, с.Предтечино.

Повреждены 3 жилых дома (из них 2 – многоквартирные), служебный автомобиль, гражданский автомобиль, 20 могил на городском кладбище, дорожное покрытие. На Донетчине за сутки – два человека погибли, двое раненых.

Николаевщина

Вчера в течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Одесщина

В ночь на 3 сентября российские оккупанты совершили несколько волн атак по данным БпЛА "Shahed-136/131".

Всего зафиксированы пуски 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131", атаковавших южные районы Одесщины. 22 из них уничтожены.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 79 обстрелов (510 снарядов), из них по г. Херсон – 4 обстрела (14 снарядов). Оккупанты попали в районы 30 населенных пунктов области; религиозное сооружение в Херсоне.

В результате ночных обстрелов города Херсон пострадала 69-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшую помощь на месте. Также травмирован мужчина 49 лет. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.

После полудня оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по Одрадокаменке Бериславского района. Из-за удара поврежден ряд домов в селе. 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Еще один 42-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения.

В Белозерке в результате прямого попадания вражеского снаряда в здание ранения получил 68-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь. Всего из-за российской агрессии в Херсонской области один человек погиб, 6 – получили ранения.

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