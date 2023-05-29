Россия атаковала 15 областей Украины, есть разрушения и пострадавшие: какая ситуация в регионах 29 мая

В ночь на 29 мая оккупанты устроили очередную массированную атаку по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг целился по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 29 мая.

Киевщина

Ночью враг атаковал Киевщину БПЛа и ракетами. Работало ПВО. Пострадавших нет. В результате падения обломков повреждено нескольких частных домов и других сооружений (забор, гараж, ангар). Повреждения незначительны. В одном из домов был небольшой пожар – он ликвидирован. Обломками повреждена одна квартира в многоэтажном доме – выбиты стекла и конструкция балкона.

Кроме этого, в одном из учебных заведений выбиты окна в общежитии и учебном помещении. Информация уточняется, оперативные группы продолжают работу

Львовщина

Силы ПВО ночью над территорией Золочевского района сбили одну крылатую ракету. В результате падения обломков сгорело хозяйственное здание и трактор. Пострадавших нет. На месте падения обломков возникла воронка.

Хмельницкая область

Ночью русские войска ударили по объектам Хмельнитчины. Один из них – военный. В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы. Данные о пострадавших уточняются.

Кировоградщина

Ночью сбили "шахед", обломками повреждена кровля жилого дома в Новоукраинском районе. Поврежден железнодорожный холст. Предварительно – без погибших и травмированных.

Полтавщина

Силами ПВО сбиты две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщения о разрушении не поступали.

Черниговщина

За сутки – шесть обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский районы. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Новослободская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская громады. Предварительно – без потерь и разрушений. Ночью и утром врагом совершено 10 обстрелов (63 взрыва).

Глуховская громада: с территории РФ произведен обстрел из ствольной артиллерии г. Глухов. В результате обстрела повреждены два многоквартирных жилых дома — школьный стадион, легковой автомобиль.

Середино-будская громада: 17 взрывов (ствольная артиллерия) и обстрел из минометов, 10 взрывов. В результате обстрела повреждены частный жилой дом и газовая труба уличного бытового газопровода. Информация о пострадавших уточняется.

Запорожская область

В течение суток враг нанес 93 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области: артобстрелы по Гуляйполю, Орехову, Каменскому и окрестным селам, РСЗО по Степногорску, Малиновке, Темировке, атака с БПЛА по Ольговскому. К счастью, людей не задело. Добавились 11 новых разрушений частных домов и другого имущества местных жителей.

Днепропетровщина

Вчера днем враг направил тяжелую артиллерию в Никополь. Досталось Мировской громаде. А к вечеру из дрона-камикадзе агрессор атаковал Марганецкую громаду. Прошло без погибших и пострадавших.

Харьковщина

В течение суток враг обстрелял не менее 16 населенных пунктов области. На Слобожанском направлении противник за прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Плетеновки и Волчанских Хуторов. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волча и Бударки.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки.

Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке, Берестову.

Минувшей ночью в с. Богуславка Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом. Ранение получил 49-летний гражданский мужчина. В с. Кучеровка Купянского района в результате артиллерийских обстрелов ранения получила женщина 73 лет.

Луганщина

Россияне продолжают открывать огонь по селам и позициям Вооруженных Сил. Применяют авиацию – нанесены удары по Белогоровке. За сутки противник совершил 90 обстрелов (429 снарядов).

В так называемой "ЛНР" отмечают крайне низкие темпы паспортизации среди пожилых людей. Как сообщалось ранее, для повышения этих показателей внедрили выездные мобильные бригады и волонтеров, адресно оформляющие все необходимые документы.

Донетчина

Россияне за сутки произвели 31 обстрел десяти населенных пунктов: с.Карловка, Часов Яр, поселок Ясногорка, поселок Большая Новоселка, поселок Южный, с. Скудное, с. Новотщеватое, Авдеевка, Курахово. Повреждены три жилых дома. Остальные данные о последствиях уточняются.

Одесщина

Ночью над Одесщиной уничтожен дрон-камикадзе типа "Shahed-131/136". В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Она оперативно ликвидирована. Информация о масштабе разрушений уточняется.

Николаевщина

Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной.

Сегодня утром враг наносил удары за пределами населенного пункта Снигиревской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера вражеские обстрелы подверглись г. Очаков Очаковской общины, в результате чего произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Пострадавших нет. Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Вечером зафиксирован вражеский обстрел по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 61 обстрел (300 снарядов), из них по г. Херсон – шесть обстрелов (26 снарядов). Оккупанты попали в районы 23 населенных пунктов области; территорию и здание больницы и завода в Бериславском районе. В результате вражеского артобстрела Херсона ранения получила 86-летняя женщина.

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