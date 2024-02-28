Россия атаковала авиабомбами центр Купянска: есть жертвы, под завалами еще есть люди

По информации ОВА, предположительно, под завалами еще есть люди.

В среду, 28 февраля, оккупанты ударили КАБами по центру Купянска Харьковской области. По состоянию на 15.25 известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города. В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура", он.

Профильные службы работают на месте, подчеркнул он.

Напомним, на Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.

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