Россия атаковала авиабомбами центр Купянска: есть жертвы, под завалами еще есть люди

По информации ОВА, предположительно, под завалами еще есть люди.
В среду, 28 февраля, оккупанты ударили КАБами по центру Купянска Харьковской области. По состоянию на 15.25 известно о двух погибших.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Зафиксировано попадание в центральной части города. В результате вражеских обстрелов погибли 59-летний и 39-летний мужчины, одна женщина ранена. Вероятно, под завалами еще есть люди. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура", он.
Профильные службы работают на месте, подчеркнул он.
Напомним, на Лимано-Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.
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