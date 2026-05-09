Война
Россия атаковала Черниговщину: есть погибший и раненые

В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Игорь Бережанский
Последствия удара по Черниговщине

Российские захватчики вечером 8 мая атаковали гражданскую инфраструктуру в селе Печенюги Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

По его словам, российские удары были зафиксированы около 19.40.

В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

После удара на территории местного хозяйства вспыхнул пожар. Огнем полностью уничтожены помещения фермы и складское здание, где хранился комбикорм.

Среди пострадавших — сын погибшего и мужчина 1977 года рождения. Оба получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У сына погибшего медики диагностировали минно-взрывную травму, акубаротравму, сотрясение головного мозга и рваную травму колена.

Другой раненый получил минно-взрывные травмы и ожоги.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.

Мы ранее информировали, что российские дроны атаковали жилой квартал в Павлограде, в результате чего три человека ранены, повреждены десятки домов.

