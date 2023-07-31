Россия атаковала девять областей Украины: что известно о разрушениях и жертвах

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 31 июля. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – семь обстрелов из минометов (30 взрывов). Городнянская громада – обстрел из минометов в направлении села Сеньковка. Новгород-Северская громада – два обстрела в направлении села Гремяч, два обстрела территории возле села Бучки. Семеновская громада – обстрелы с территории возле сел Прогресс и Блешня. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром врагом было совершено пять обстрелов. Зафиксировано 30 взрывов. Обстреляны пять населенных пунктов в Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Шалыгинской, Великописаревской громадах. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и пулеметов. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня было совершено 32 вражеских обстрела. Зафиксировано 169 взрывов. Обстреляно 22 населенных пункта в семи громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской. Краснопольская громада: минометный обстрел (30 взрывов), САУ (27 взрывов), артиллерия (пять взрывов). Ранен один человек. Повреждены три частных жилых дома, СТО. Середино-Будская громада: ствольная артиллерия (восемь взрывов), минометный обстрел (10 взрывов), вражеским дроном типа "коптер" сброшен заряд ВОГ. Повреждена водонапорная башня.

Днепропетровщина

Ночью враг терроризировал Никопольщину; обстрелял район семь раз. Попал по Марганецкой громаде и самому Никополю. Атакованные территории обследуют, выясняют последствия атак. В настоящее время пострадавших нет.

Запорожская область

За сутки – 78 ударов по 20 населенным пунктам. Враг продолжает варить по области; рашисты совершили 67 артиллерийских обстрелов по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Малиновки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых сел. Кроме этого, попали из РСЗО по Малым Щербакам, Левадному и Темировке, атаковали с БПЛА Гуляйполе и Ольговское, а также нанесли авиационный удар по Орехову.

В результате вражеских обстрелов госпитализирован раненый 48-летний житель Малой Токмачки. Поступило девять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

Прошлой ночью враг нанес удары по г. Харькову, зафиксированные попадания ракетами С-300 в складские здания в Новобаварском районе. Два здания частично разрушены, произошел пожар. Получил ранение и был госпитализирован мужчина 61 года – охранник предприятия. Ночью в селе Большой Бурлук Купянского района российская ракета С-300 попала в город частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. Без пострадавших.

Вчера вечером в Изюмском районе враг нанес удары по с. Шейковка. Поврежден частный жилой дом. Погибла женщина 70 лет, женщина 53 лет и мужчина 76 лет получили ранения.

В целом за прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волчанск и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении наши воины отразили атаки противника восточнее Берестового. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка.

Вчера также враг обстрелял Волчанск. Повреждены четыре жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина. С вражеского БПЛА были сброшены две гранаты в с. Тимофеевка Богодуховского района. Повреждены два забора, пострадавших нет.

Луганщина

Россияне не прекращают артиллерийское давление по позициям наших военных и территории сел вблизи линии фронта. Невское и Белогоровка – под огнем пушек, "Градов" и минометов находятся ежесуточно. Атакует враг и с воздуха. Вчера нанесен удар по Белогоровке, а также по селам Донетчины, которые расположены рядом с админграницей с Луганщиной. За сутки противник совершил 120 обстрелов (576 снарядов). В подразделениях оккупационных войск значительно увеличилось количество потерь. Тела погибших россиян физически не успевают вывозить из местных моргов.

Донетчина

За сутки рашисты совершили 22 обстрела: артиллерия, авиаудар "КАБ-500", "Х-58", РСЗО "Град", "Смерч", "Ураган", танк. Враг атаковал населенные пункты: Краматорск, Часов Яр, Авдеевка, с.Новоукраинка, Торецк, с. Предтечино, пгт Ямполь, Константиновка, пгт Большая Новоселка, Красногоровка, с. Молочарка, с. Роздольное, с. Клищиивка, Курахово. Повреждены 45 жилых домов, два хозяйственных сооружения, гараж, два гражданских автомобиля, грузовой автомобиль, ЛЭП, газопровод, админздание ОГА. За сутки в Донецкой области: один погибший, семь раненых (в том числе – один ребенок).

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громаде. В результате обстрела получили ранения 84-летняя женщина. Поврежден жилой дом и сельхозтехника.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 68 обстрелов (358 снарядов), из них по г. Херсон – девять обстрелов (36 снарядов). Враг попал в районы 24 населенных пункта области; территорию и постройки завода и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

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