Россия атаковала дронами 4 области и убила 10-летнего ребенка на Донеччине: как прошла ночь в регионах

Областные государственные администрации отчитались о ситуации в регионах 25 июля по состоянию на 9:00 утра.

Киевщина

Ночью раздавалась воздушная тревога, атаки БПлА. Работало ПВО. По предварительным данным попаданий не зафиксировано, падений обломков в пределах населенных пунктов нет, пострадавшие и раненые отсутствуют. После падения обломков в поле ликвидирован пожар стерни и травяного настила.

Житомирщина

Сегодня враг атаковал область дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

Полтавщина

Во время ночной атаки на территории области силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Другие данные о последствиях атаки уточняются.

Черкасская область

Прошлой ночью враг атаковал область БпЛА. Есть попадания: два "шахеда" попали в поля, еще один – в пустой ангар. Прошло без пострадавших и пожаров. Данные уточняются.

Черниговщина

За сутки – шесть обстрелов (51 взрыв). Семеновская громада Новгород-Северского района – 14 взрывов (вероятно обстрел из танка), два взрыва от мин, шесть взрывов от артиллерии. Новгород-Сиверская громада – 23 взрыва от САУ. Сновская громада Корюковского района – пять взрывов от мин. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром враг совершил пять обстрелов, зафиксирован 41 взрыв. Рашисты обстреляли четыре населенных пункта в территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Шалыгинской. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов в семи территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской.

Новослободская громада: минометный обстрел. По предварительной информации, поврежден жилой дом и ЛЭП. Краснопольская громада: повреждены два частных жилых дома, ЛЭП. Середино-будская громада: повреждены два частных жилых дома. Белопольская громада: поврежден многоквартирный дом, два частных дома, хозяйственные постройки.

Днепропетровщина

Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую громаду Никопольского района. Повреждены два частных дома и три хозяйственных постройки. Разбитые авто и линия электропередач. Прошло без пострадавших. Вчера под вражеским ударом была Синельниковщина. К вечеру армия РФ ударила из тяжелой артиллерии. В Великомихайловской громаде прилетело с десяток снарядов. Террористы целили по полю с пшеницей. Пожаар удалось избежать, обошлось и без жертв.

Запорожская область

70 ударов по 19 населенным пунктам области нанес враг за минувшие сутки. 59 артиллерийских обстрелов пришлись по Новояковловке, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Малиновке, Верхней Терсе, Новоандреевке, Каменскому, Пятихатказх и другим селам на линии фронта. Кроме этого, зафиксированы семь авиационных ударов по Лобковому и Орехову, два РСЗО-обстрела по Степному и Новодаровке, а также два удара из БПЛА по Степногорску и Волшебному.

В результате вражеских обстрелов в Гуляйполе погибла 82-летняя женщина. Зафиксировано 21 разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок Богодуховского района и Песчаное Чугуевского района. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелка Харьковского района, Огурцово, Бочково, Нестерное и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении авиаудары зафиксированы возле Тернов, Ольшаной и Кисловки, а артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное и Кисловка.

В результате вражеского обстрела с. Песчаное Купянского района поврежден частный дом. Ранения получили 12-летний мальчик и две женщины 31 и 48 лет. Состояние легкое, без госпитализации. Вчера враг из минометов обстрелял поселок Двухлетняя Купянского района. Уничтожено имущество ГУ Нацполиции Луганской области. Пострадавших посреди личного состава нет.

Луганщина

За прошедшие сутки вражеская авиация работала вблизи Белогоровки. От артиллерийского огня снова пострадали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 143 обстрела (690 снарядов).

Донеччина

За сутки по области двое погибших (в том числе – 10-летний ребенок), 10 раненых (из них четверо – дети).

Враг совершил 16 обстрелов населенных пунктов, применив авиаудары "КАБ-250", РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами, артиллерию. Обстрелянны населенные пункты: Авдеевка, Часов Яр, Лиман, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Дружковка, Курахово, Дружба, Нью-Йорк, Большая Новоселка. Повреждены 10 жилых домов (из них пять – многоквартирных), два магазина, школа интернат, котельная, три гаража, здание депо, кафе.

Николаевщина

Вчера враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 46 обстрелов (250 снарядов). Враг попал в районы 27 населенных пунктов области; систему жизнеобеспечения общеобразовательной школы и торгового помещения в Бериславском районе.

В результате вражеского артиллерийского обстрела Берислава два человека получили ранения.

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