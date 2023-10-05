Россия атаковала дронами Кировоградскую область: власти сообщили о попадании

По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена.

В ночь на 5 октября в Кировоградской области раздавались взрывы. Россия атаковала дронами и, к сожалению, попала в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, во время атаки работала ПВО, удалось сбить 9 вражеских беспилотников.

"Сегодня ночью (5 октября – ред.) российский агрессор атаковал Кировоградщину дронами. Работала ПВО. Сбито 9 беспилотников. Однако есть и попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара", – говорится в его сообщении.

По предварительным данным, гражданская инфраструктура не повреждена.

Напомним, ночью 5 октября Россия нанесла удар дронами "Шахед" по Украине. По данным Сил обороны юга, целью были юго-восточные регионы.

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