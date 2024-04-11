Россия атаковала энергообъекты в четырех областях: какая ситуация со светом

Во время массированной ракетной и дроновой атаки 11 апреля под ударом оккупантов были энергообъекты передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг вновь атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий", — написал он.

Больше информации на 7:30 нет.

Напомним, руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что во время атаки врага на юг основной целью была энергетическая инфраструктура.

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