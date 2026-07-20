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Россия атаковала гражданское судно возле Одесской области: много погибших
РФ нанесла ракетный удар по гражданскому торговому судну, выходившему из украинского порта в Одесской области. В результате атаки погибли 10 человек, еще восьмерых удалось спасти.
Возросло количество жертв в результате вражеского ракетного удара по гражданскому торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау в акватории Одесской области. Известно о 10 погибших в результате российской атаки.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
Ракетный удар РФ по судну в Одесской области: количество погибших возросло до 10 человек
По последним данным, на борту находились 18 человек — 17 иностранных членов экипажа — граждане Сирии и Индии и украинец-лоцман филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».
Судно, загруженное кукурузой, как раз выходило из украинского порта, когда подверглось атаке со стороны российских войск.
Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Специалистам удалось локализовать пожар на борту и эвакуировать на берег восемь человек.
«Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на судне локализован. Удалось спасти и доставить на берег 8 членов экипажа. К сожалению, 10 человек, среди которых лоцман ГП „АМПУ“, погибли».
В Администрации морских портов Украины выразили искренние соболезнования семьям погибших и осудили очередное военное преступление РФ, направленное против гражданского судоходства, международной торговли и свободы мореходства.
Что предшествовало
Напомним, российские войска совершили очередную атаку на гражданское судно, нанеся удар тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по сухогрузу GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау.
Судно принадлежит турецкому владельцу и выходило из украинского порта с грузом кукурузы в направлении Босфора. Ракеты попали в район правого борта надстройки, что повлекло пожар.
На борту находились 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман. В результате атаки погибли моряки, еще несколько членов экипажа пропали без вести. Подразделения ВМС ВСУ и Морской поисково-спасательной службы эвакуировали 8 человек в больницу Одессы, где раненым оказывают помощь. Поисково-спасательная операция продолжается.
В ВМС ВСУ и Министерстве восстановления Украины подчеркнули, что атака на безоружное гражданское судно является очередным военным преступлением России, актом террора против мирного судоходства, а также грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрозой глобальной продовольственной безопасности.