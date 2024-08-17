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Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины тремя авиабомбами: детали, фото

Тремя авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины / ©
Тремя авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины / © Прокуратура Сумской области
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Тремя авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины / Фото: Прокуратура Сумской области / ©

В результате атаки авиабомбами есть раненые.

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины тремя авиабомбами. 17 августа около 11:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг совершил два авиаудара по гражданской инфраструктуре города Ворожба Сумской области.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

В результате обстрела повреждены местное предприятие и частные дома.

Около 11:40 враг сбросил авиабомбу на город Белополье. Ранены мужчина и женщина, повреждена станция техобслуживания, автомобили и частные дома.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Тремя авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины / Фото: Прокуратура Сумской области / ©
Тремя авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины / Фото: Прокуратура Сумской области

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, Россия обстреляла Краматорск пятью ракетами РСЗО "Смерч".

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