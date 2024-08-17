Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины тремя авиабомбами: детали, фото

В результате атаки авиабомбами есть раненые.
Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сумщины тремя авиабомбами. 17 августа около 11:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг совершил два авиаудара по гражданской инфраструктуре города Ворожба Сумской области.
Об этом сообщила прокуратура Сумской области.
В результате обстрела повреждены местное предприятие и частные дома.
Около 11:40 враг сбросил авиабомбу на город Белополье. Ранены мужчина и женщина, повреждена станция техобслуживания, автомобили и частные дома.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
Напомним, Россия обстреляла Краматорск пятью ракетами РСЗО "Смерч".
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