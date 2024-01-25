Россия атаковала Харьковщину ракетами – вспыхнули масштабные пожары (фото последствий)

Из-за атаки пострадали 4 человека, среди которых 17-летний подросток.
Спасатели показали последствия очередного ракетного террора россиян в Харьковской области, в результате которого пострадали и разрушены.
Фотографии опубликовала ГСЧС Украины.
Согласно сообщению, около 21:30 24 января населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов были снова атакованы российскими ракетами. В результате их попадания произошло 2 пожара. В частности, в с. Большая Рогань горело 2 частных дома и автомобиль на общей площади 50 кв.м. 2 соседних частных дома и 1 хозяйственное сооружение разрушены взрывом.
По данным спасателей, из-за атаки пострадали 4 человека, среди которых 17-летний подросток.
Попадание другой ракеты пришлось на частное предприятие в с. Раздольное Новопокровской общины. Там занялись 2 складских сооружения на общей площади 250 кв.м.
Первый пожар ликвидирован в 23:35, второй – в 05:18.
Напомним, ночью 25 января россияне обстреляли Харьковскую область, в результате атаки пострадали.
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