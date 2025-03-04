Россия атаковала Херсонщину: погиб правоохранитель, еще один в тяжелом состоянии

Армия РФ обстреляла из артиллерии, минометов, танков, авиации и БПЛА Херсонский и Бериславский районы, есть жертвы и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Российские удары повлекли повреждение 17 объектов: многоквартирного и девяти частных домов, детского сада, почтового отделения и пяти автомобилей. В частности, противник нанес четыре удара КАБами", — говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов один работник полиции погиб, а его коллега получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и закрытую травму грудной клетки.

Напомним, в Сумах вражеский беспилотник ударил по помещению детского медицинского учреждения.

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