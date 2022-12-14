Россия атаковала информпространство Польши: подстрекают общество и врут об украинцах

Российская пропаганда проводит очередной этап информационной атаки в Польше, подстрекая польское общество против Украины и руководства РП.

Об этом заявил уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

Чиновник отметил, что Кремль делает все, чтобы стимулировать общественную дискуссию в Польше.

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По его данным, российские пропагандистки распространяют разные сообщения, утверждая, что якобы "помощь Украине влияет на жизненную ситуацию поляков". Кроме того, российская пропаганда убеждает поляков в том, что мол, преодолеть негативные тенденции в Польше может "изменение политики правительства Польши по отношению к РФ и помощи Украины".

"Кремль утверждает, что ситуация в Польше постоянно ухудшается, и во всем виновата политика правительства, поддерживающего Украину. Кремль влияет на внутреннюю ситуацию в Польше, убеждая поляков в плохой ситуации в стране и пессимистических перспективах на будущее. Информационная деятельность в этой области используется для создание бунта против помощи Украине", — заявил Станислав Жарин.

Жарин также сообщил, что российские СМИ распространяют фейки, что поляки якобы все больше "разочаровываются и требуют выдворения украинских беженцев из страны", хотя на самом деле это не так.

"Экономические нити в последние недели активно использовались Россией, которая использует информационное и экономическое давление, чтобы дестабилизировать сотрудничество между Западом и Украиной и оказывать давление на Запад, чтобы он перестал помогать Украине", — сказал Жарин.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна фиксирует увеличение количества прибывающих из Украины беженцев. Польша готова принимать беженцев и дальше, но страна вынуждена просить финансовую помощь Евросоюза.

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