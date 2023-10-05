Россия атаковала кафе-магазин в Харьковской области: почти полсотни жертв — ОП (фото18+)

В результате российских обстрелов погибли 49 мирных людей, среди них — 6-летний мальчик.

В четверг, 5 октября, россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По состоянию на 16.00 известно о 49 погибших, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых — также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается. Россияне — это террористы, которые цинично и сознательно убили мирных людей", — говорится в сообщении. сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что кафиры атаковали мирных людей около 13:15.

"Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на данный момент из-под завалов извлечены тела 48 погибших, среди них мальчик 6 лет. 6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь", — написал он.

По его словам, сейчас на месте террористической атаки России продолжаются спасательные работы.

В 16:03 в Офисе президента и местной прокуратуре сообщили, что количество погибших возросло до 49.

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

Обстрел Купянского района Харьковской области 5 октября / Фото: Олег Синєгубов

В Офис генпрокурора уточнили, что зафиксировано попадание в гражданский объект – сельское кафе-магазин. По состоянию на данный момент известно 7 раненых.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в генпрокуратуре.

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