Россия атаковала Киев дронами: какая ситуация с отоплением сейчас в столице

В Киеве днем 19 декабря после утренних атак оккупационных войск коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. По состоянию на 12 часов без отопления всего около 3% потребителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. Без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме", — говорится в сообщении мэра.

Кличко со ссылкой на "Укрэнерго" напомнил, что из-за атак РФ ситуация в энергетике сложная, поэтому сейчас действуют аварийные и экстренные отключения света.

"Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы", — уточнил он.

Напомним, ночью 19 декабря, когда отмечают День святого Николая, Россия дронами атаковала Киев и область.

За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Украинские силы обороны уничтожили 18 дронов.

В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области. Прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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