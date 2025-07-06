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Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Николаев дронами: последствия атаки
В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированную атаку ударными дронами по ряду украинских городов. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье и Николаеве.
Российские дроны в ночь на 6 июля атаковали Киев, Харьков, Запорожье и Николаев.
Об этом сообщают воздушные силы.
В столице первый взрыв прогремел около 01:51. Воздушная тревога была объявлена в 01:29, дроны заходили с северного направления.
«Столицу снова атакуют российские БПЛА. Может быть слышна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!», - сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
Очевидцы сообщают о частичном исчезновении электроэнергии в районах Виноградарь, Оболонь, а также в поселке Лютеж Киевской области.
Харьков
Первые взрывы в городе прогремели между 01:07 и 01:15. Ближе к 02:00 началась вторая волна атаки. Зафиксировано попадание дронов в не менее двух районах Харькова.
Запорожье
В Запорожье раздалась серия взрывов. Как сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, первые взрывы произошли в 01:47, последующие - в 02:10. По его словам, работают силы противовоздушной обороны.
Николаев
Тревогу в городе объявили в 00:42. Уже в 00:51 появилось предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Впоследствии в городе раздалась серия взрывов: в 01:41, 01:47 и 01:53. В 02:21 глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .