Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Николаев дронами: последствия атаки

Shahed

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Российские дроны в ночь на 6 июля атаковали Киев, Харьков, Запорожье и Николаев.

Об этом сообщают воздушные силы.

В столице первый взрыв прогремел около 01:51. Воздушная тревога была объявлена в 01:29, дроны заходили с северного направления.

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«Столицу снова атакуют российские БПЛА. Может быть слышна работа ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!», - сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Очевидцы сообщают о частичном исчезновении электроэнергии в районах Виноградарь, Оболонь, а также в поселке Лютеж Киевской области.

Харьков

Первые взрывы в городе прогремели между 01:07 и 01:15. Ближе к 02:00 началась вторая волна атаки. Зафиксировано попадание дронов в не менее двух районах Харькова.

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Запорожье

В Запорожье раздалась серия взрывов. Как сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров, первые взрывы произошли в 01:47, последующие - в 02:10. По его словам, работают силы противовоздушной обороны.

Николаев

Тревогу в городе объявили в 00:42. Уже в 00:51 появилось предупреждение об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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Впоследствии в городе раздалась серия взрывов: в 01:41, 01:47 и 01:53. В 02:21 глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .