Россия атаковала Киев после разговора Трампа с Путиным: в ЦПД объяснили "сигнал" Кремля

Последствия российской атаки на Киев

Реклама

Ночная атака российских войск на Киев и Киевскую область состоялась сразу после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Таким шагом Кремль стремится заставить Вашингтон не вмешиваться в события в Европе и отказаться от помощи Украине.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

«Атакой на Киев и Киевскую область россия передает сигнал в США, который звучит примерно так: не лезьте и не помогайте Украине. путин до сих пор хочет всю Украину, чтобы наше государство было в сфере влияния рф», — говорится в сообщении.

Реклама

Путин, не имея возможности достичь успеха на фронте, переключился на удары по тылу. Его цель — вернуть Украину в орбиту влияния РФ.

Руководитель ЦПД также предостерег, что в условиях, когда Путин производит свое и получает оружие из КНДР, поддержку из Китая, а западные партнеры сдержаны в решимости, «следствием будет наступление на Балтию». Он добавил, что китайская риторика о том, что «Россия не должна проиграть», ставит Запад перед выбором.

«Позиция Китая, что Россия „не может проиграть“, на самом деле ставит Западный мир перед выбором: пытаться дальше делать вид, что дипломатия без давления может чудом сработать и москву можно „оторвать от Пекина“, или же наконец понять, что в таком случае этот дождь надолго и необходимо отодвинуть войну подальше, вглубь России и поближе к Китаю, чем в Европу», — говорится в сообщении.

Он также призвал трансформировать Североатлантический альянс — из сугубо оборонительного в наступательный. Такое изменение, по словам Коваленко, должно сопровождаться жесткими экономическими ударами по России и ее союзникам.

Реклама

Глава ЦПД добавил, что оружие для Украины, наступательная стратегия НАТО и жесткие санкции против РФ и ее союзников — это единственная формула, способная остановить дальнейшее расширение войны.

«Иначе это все придется все равно делать, но фронт может быть где-то в районе Балтии под границами с Польшей, параллельно с войной в Украине, если и дальше проводить политику, которую видим сейчас. Мы же, конечно, все равно сдержим Россию здесь. А вот Балтия — нет», — добавил Коваленко.

Напомним, ночью 4 июля российские войска осуществили массированную атаку на Украину. По предварительным данным, армия РФ применила ракеты типа «Искандер-М/KN-23», а также гиперзвуковые «Кинжалы».

Обстрел столицы продолжался несколько часов, взрывы прогремели в разных районах города. Повреждения зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. По состоянию на 08:00 количество раненыхвозросло до 23 человек.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на очередную атаку россиян, подчеркнув потребность в усилении противовоздушной обороны.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в котором обсуждался вопрос войны в Украине. По словам Трампа, «никакого прогресса» в переговорах достигнуто не было.