Россия атаковала Киев, раздавались взрывы: в КГВА сообщили, есть ли разрушения и жертвы

Воздушная тревога в Киеве днем 19 октября длилась более 3 часов.

В Киеве во время воздушной тревоги 19 октября из-за активности оккупационных войск никаких разрушений и жертв не зафиксировано.

Об этом заявили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 31 минуту. Никаких разрушений и жертв во время воздушной тревоги не зафиксировано. Спасибо нашим силам Противовоздушной обороны!" — говорится в сообщении.

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко около 15:00 сообщил, что над столицей ПВО сбила несколько российских ракет. Он призвал быть в укрытиях и добавил, что ПВО продолжает работать.

Атака на Украину

Напомним, днем 19 октября войска РФ продолжили атаковать Украину. По всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Сообщалось о взрывах в ряде крупных городов Украины, в частности, в Киеве, Чернигове и области, Винницкой и Полтавской областях.

В воздушном командовании "Центр" заявили, что по состоянию на 15:00 ПВО ликвидировала 12 вражеских воздушных целей в центральных регионах Украины. Среди сбитых объектов - 4 крылатые ракеты и 8 дронов.

Во время тревоги россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области, это подтвердила глава ОВА Светлана Онищук. На Бурштынской ТЭС возник пожар, на месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

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