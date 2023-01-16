Россия атаковала Киев с ЗРК С-400 новым типом ракет: что известно (фото)

Издание Defense Express опубликовало фото обломков ракет, которыми российские захватчики обстреляли Киев 14 января. Речь идет о ракетах 48Н6ДМ от зенитно-ракетного комплекса С-400.

Об этом говорится на сайте издания.

Как говорится в статье, хотя Россия уже не раз применяла ракеты от С-300, речь шла о ракетах 5В55, имеющих меньшую дальность полета и меньшую боевую часть.

Фото: Defense Express

Ракета 48Н6ДМ, которой россияне атаковали столицу 14 января, имеет большую боевую часть и дальность полета. Для 5В55 дальность поражения воздушных целей составляет до 75 км, а вес боевой части – 133 кг. У 48Н6ДМ – 250 км и 180 кг соответственно.

Как пишут журналисты издания, районом для пуска ракет 48Н6ДМ с С-400, с максимальной долей вероятности, является территория белорусского аэродрома "Зябровка", расположенного под Гомелем, всего в 20 км от границы с Украиной.

Доказанная дальность пуска 48Н6ДМ в качестве ракеты "земля-земля" составляет от 230 км.

"Эта зона поражения позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города как Житомир, Ровно, Луцк и Львов", — отмечает издание.

Ранее при запуске ракет 5В55 с доказанной дальностью пуска по наземным целям в 120 км, Житомир, Ровно, Луцк и Львов находились в зоне риска. 120 км с белорусского направления позволяло держать армии РФ в прицеле только города на условной линии Ковель-Сарны-Коростень.

Теперь россияне начали систематически использовать более новые и дальнобойные ракеты уже от С-400. Полет ракеты 48Н6ДМ на 230 км составляет ориентировочно несколько минут.

"Учитывая механизм наведения ракеты 48Н6ДМ в режиме "земля-земля", который, как и у 5В55 – радиокомандный, то есть для точности удара необходимо иметь прямую радиолокационную видимость между РЛС и ракетой, при дальности пуска 230 км управление ракетой теряется на высоте примерно 3 км. Далее ракета просто падает примерно в район цели по инерциальной системе навигации. Зенитные ракеты 48Н6ДМ оснащены "контактным взрывателем", который реагирует на прохождение рядом с воздушной целью. В случае удара по наземной цели он может сработать еще на незначительной высоте или при контакте с поверхностью", — объяснили журналисты.

Масса ракеты 48Н6ДМ и ее скорость вместе с размером боевой части позволяет в случае попадания в жилой дом легко пробить стены или крышу и нанести значительные разрушения. В случае подрыва на незначительной высоте – поразить готовыми обломками гражданское население, тем более что именно с целью максимальной обломочности и сконструированы боевые части зенитных ракет.

Ракетный удар по Киеву 14 января

В субботу утром, в нескольких районах Киева, раздались взрывы. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Также стало известно, что в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. На объекте возник пожар.

По словам, заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что очевидно, это были либо баллистические ракеты, либо летящие по баллистической траектории зенитные ракеты С-300. Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. Игнат подчеркнул, что у ВСУ нет эффективных средств по выявлению и уничтожению баллистических ракет.

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