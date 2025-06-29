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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия атаковала многоэтажку в Запорожской области: есть жертва

Поселок атаковали около 6 утра.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Атака на Степногорск

Атака на Степногорск / © Запорожская ОВА

Российские войска нанесли мощный удар по поселку Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около шести утра враг атаковал населенный пункт из разных видов вооружения — применялись управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерия, реактивные системы залпового огня и дроны. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки погибла 70-летняя местная жительница. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенной девятиэтажки.

Местные службы оперативно работают на месте трагедии, чтобы ликвидировать последствия обстрелов, оказать помощь пострадавшим и зафиксировать все разрушения.

/ © Запорожская ОВА

© Запорожская ОВА

Напомним, за сутки кафиры нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.

Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

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