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Россия атаковала многоэтажку в Запорожской области: есть жертва
Поселок атаковали около 6 утра.
Российские войска нанесли мощный удар по поселку Степногорск в Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Около шести утра враг атаковал населенный пункт из разных видов вооружения — применялись управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерия, реактивные системы залпового огня и дроны. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом.
В результате атаки погибла 70-летняя местная жительница. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенной девятиэтажки.
Местные службы оперативно работают на месте трагедии, чтобы ликвидировать последствия обстрелов, оказать помощь пострадавшим и зафиксировать все разрушения.
Напомним, за сутки кафиры нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.
Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.