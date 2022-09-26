Россия атаковала Одесщину дронами-камикадзе: произошел масштабный пожар и детонация, людей эвакуировали

По предварительной информации, пострадавших нет.
Российская армия в ночь на 26 сентября атаковала Одесщину дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два — попали в объект военной инфраструктуры.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь".
В результате вспыхнул масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов. Гражданское население рядом с военным объектом эвакуировали.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Спасатели продолжают работать на месте пожара.
Напомним, ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар. Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов 26 сентября нет.
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