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Россия атаковала Одесщину дронами-камикадзе: произошел масштабный пожар и детонация, людей эвакуировали

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Россия атаковала Одесщину дронами-камикадзе: произошел масштабный пожар и детонация, людей эвакуировали

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

По предварительной информации, пострадавших нет.

Российская армия в ночь на 26 сентября атаковала Одесщину дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два — попали в объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

В результате вспыхнул масштабный пожар и произошла детонация боеприпасов. Гражданское население рядом с военным объектом эвакуировали.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Спасатели продолжают работать на месте пожара.

Напомним, ночью Запорожье снова потерпело ракетный удар. Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов 26 сентября нет.

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