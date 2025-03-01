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Россия атаковала Одесскую область дронами: есть погибший и пострадавшие (фото)

Россия атаковала Одесскую область дронами: есть погибший и пострадавшие (фото)

Последствия обстрелов

Россия продолжает терроризировать Украину

Вчера вечером русские войска нанесли удар по Одесщине дронами-камикадзе. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв вызвал масштабный пожар – огонь охватил одноэтажный частный дом, а также грузовые и легковые автомобили на территории предприятия. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако здание и транспорт получили значительные повреждения.

Власти региона призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия, ликвидируя последствия вражеского удара.

Последствия обстрелов / © t.me/dsns_telegram
Последствия обстрелов / Фото: t.me/dsns_telegram
Последствия обстрелов / ©
Последствия обстрелов

Напомним, в Харькове ночью против 1 марта раздались многочисленные взрывы. Уже стало известно о последствиях прилетов.

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