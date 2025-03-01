Россия атаковала Одесскую область дронами: есть погибший и пострадавшие (фото)

Россия продолжает терроризировать Украину
Вчера вечером русские войска нанесли удар по Одесщине дронами-камикадзе. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Взрыв вызвал масштабный пожар – огонь охватил одноэтажный частный дом, а также грузовые и легковые автомобили на территории предприятия. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако здание и транспорт получили значительные повреждения.
Власти региона призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия, ликвидируя последствия вражеского удара.
Напомним, в Харькове ночью против 1 марта раздались многочисленные взрывы. Уже стало известно о последствиях прилетов.
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