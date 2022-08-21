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Россия атаковала Одесскую область "Калибрами": их над морем "минусла" ПВО

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Россия атаковала Одесскую область "Калибрами": их над морем "минусла" ПВО

Фото иллюстративное / Фото: pixabay.com

Ночью оккупанты атаковали Одесскую область крылатыми ракетами из Черного моря.

Подразделения ПВО отразили ракетный удар армии РФ и ликвидировали угрозу. Украинские силы "минусли" две крылатые ракеты России.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

"21 августа, около 03.00 часов, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Граждан призывают соблюдать нормы безопасности, не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Тем временем вечером 20 августа в оккупированном Севастополе снова были слышны взрывы (видео).

Напомним, над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр" .

Как сообщалось, Жданов озвучил три варианта, ожидающих армию Путина в Херсоне.

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