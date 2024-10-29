Россия атаковала Одесскую область ракетами из Черного моря: есть погибший

Во время вражеской атаки мужчина находился у моря.

29 октября россияне атаковали Одесскую область двумя ракетами Х-31П, которые были запущены из истребителя Су-30 с Черного моря.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье», — написал он.

Он отметил важность пребывания в безопасных местах во время воздушной тревоги, подчеркнув, что это может спасти жизнь и сохранить здоровье.

Напомним, 29 октября в Михайловском соборе в Киеве 29 октября попрощались с погибшей от воздушной атаки россиян 9-классницей Марией Трояновской.

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