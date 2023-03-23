Россия атаковала Одесскую область ракетами: в ВСУ рассказали, сколько удалось сбить

В Одесской области сработало ПВО.
Россия вечером, 23 марта, атаковала Одесскую область ракетами Х-59. Все воздушные цели удалось сбить.
Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
"В 21:30 враг пытался атаковать область истребителями Су-35 по направлению к Черному морю. Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области 23 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты в очередной раз атаковали регион ракетами.
Отметим, россияне вечером, 21 марта, выпустили по Одессе четыре ракеты. Две из них удалось сбить, другие попали в трехэтажный дом на территории одного из монастырей.
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