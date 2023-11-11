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Россия атаковала ракетами и дронами: где ночью работала ПВО и сколько сбито вражеских целей

Россия атаковала ракетами и дронами: где ночью работала ПВО и сколько сбито вражеских целей

Дрон-камикадзе Shahed

ПВО сбила 19 "Шахидов".

Россия с вечера 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Враг атаковал украинские города ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

В частности, при ударе применено:

  • 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Курск- РФ и мыс Чауда-ТОТ Крым;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31 – с акватории Черного моря;
  • противокорабельную ракету П-800 "Оникс" – из оккупированного Крыма;
  • зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской области.

"К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожены 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 ноября ВС РФ снова атаковали мирные города Украины. В частности, Киев накрыли беспилотными летательными аппаратами. В Полтавской области также слышали взрывы.

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