ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
227
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала ракетами Сумщину: спасатели уточнили количество погибших

Утренняя атака на Сумщину: двое погибших, масштабный пожар и опасная работа спасателей.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Последствия ракетной атаки в Сумской области

Последствия ракетной атаки в Сумской области

Сегодня утром Сумщину потряс российский ракетный удар, который привел к трагическим последствиям. По предварительным данным, два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Удар нанес масштабный пожар, значительные разрушения понес жилищный сектор. Во время тушения огня спасатели попали под повторный обстрел со стороны врага. Несмотря на смертельную опасность, несмотря на постоянные риски, все очаги возгорания были успешно ликвидированы.

Последствия попадания на Сумщине.

Последствия попадания на Сумщине.

Атака на Сумщине

Атака на Сумщине

Последствия ракетного удара в Сумщине.

Последствия ракетного удара в Сумщине.

Напомним, 12 сентября, армия России атаковали окрестности Сум и область дронами ракетами — в результате ударов погибли три человека. Около 06 часов россияне атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в Сумах. Там погиб 65-летний охранник предприятия.

Также в ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 33 враждебных БПЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
227
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie