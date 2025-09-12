Россия атаковала ракетами Сумщину: спасатели уточнили количество погибших

Последствия ракетной атаки в Сумской области

Сегодня утром Сумщину потряс российский ракетный удар, который привел к трагическим последствиям. По предварительным данным, два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Удар нанес масштабный пожар, значительные разрушения понес жилищный сектор. Во время тушения огня спасатели попали под повторный обстрел со стороны врага. Несмотря на смертельную опасность, несмотря на постоянные риски, все очаги возгорания были успешно ликвидированы.

Напомним, 12 сентября, армия России атаковали окрестности Сум и область дронами ракетами — в результате ударов погибли три человека. Около 06 часов россияне атаковали двумя беспилотниками промышленную зону в Сумах. Там погиб 65-летний охранник предприятия.

Также в ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 33 враждебных БПЛА.