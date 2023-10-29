Россия атаковала ракетой Х-59 Полтавщину: первые подробности

Обошлось без жертв и пострадавших.

Россия атаковала Миргородский район Полтавской области. В настоящее время все службы работают на месте происшествия.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По данным Пронина, из-за ракетной атаки пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Как сообщили на официальной Facebook-странице Командования воздушных сил ВСУ, ночью 29 октября Россия атаковала Миргородский район управляемой авиационной ракетой Х-59.

Напомним, по данным военных, во время атаки по Украине ПВО сбила все враждебные цели.

Оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Пуски "Шахидов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ), КАР Х-59 – с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской области). Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.