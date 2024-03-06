Россия атаковала ряд населенных пунктов Херсонской области: попали в аэропорт — ранены

За прошедшие сутки, 5 марта, оккупационные войска обстреляли 12 населенных пунктов Херсонской области и областной центр.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг обстреливал:

Золотая Балка, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Михайловка, Одрадокаменка, Тягинка, Берислав, Томина Балка, Антоновка, Приднепровское, Янтарное, Днепровское, Кизомис, Благовещенское, Широкая Балка, Токаревка, Инженерное, Львов и город Херсон.

В результате обстрела российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов. А также попадание в газопровод, "Пункт незламности" и гаражное помещение, а также территорию аэропорта.

"В Херсоне в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка", — отметил он.

По информации местных властей, из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Как сообщалось ранее, россияне беспощадно атакуют Херсонщину. оккупанты сбрасывают дроны по людям, автомобилям.

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