Россия атаковала Сумщину баллистическим вооружением — ВС
В регионе также зафиксировали работу ударных беспилотников.
В ночь на 14 августа российские захватчики обстреляли Сумскую область по баллистическому вооружению.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
Военные сообщили, что враг атаковал Сумщину из Курской области РФ.
«Угроза применения баллистического вооружения из курска в областях, где объявлена тревога! Скоростная цель в Сумской области курсом на Хотинь», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщает о скоростных целях на Сумы и приграничные области. Также сообщается о нескольких ударных БПЛА в пределах области.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 14 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.