Война
63
1 мин

Россия атаковала Сумщину баллистическим вооружением — ВС

В регионе также зафиксировали работу ударных беспилотников.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Сумщину ракетами

РФ обстреляла Сумщину ракетами / © Associated Press

В ночь на 14 августа российские захватчики обстреляли Сумскую область по баллистическому вооружению.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Военные сообщили, что враг атаковал Сумщину из Курской области РФ.

«Угроза применения баллистического вооружения из курска в областях, где объявлена тревога! Скоростная цель в Сумской области курсом на Хотинь», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщает о скоростных целях на Сумы и приграничные области. Также сообщается о нескольких ударных БПЛА в пределах области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 14 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

