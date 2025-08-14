РФ обстреляла Сумщину ракетами / © Associated Press

В ночь на 14 августа российские захватчики обстреляли Сумскую область по баллистическому вооружению.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

Военные сообщили, что враг атаковал Сумщину из Курской области РФ.

«Угроза применения баллистического вооружения из курска в областях, где объявлена тревога! Скоростная цель в Сумской области курсом на Хотинь», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщает о скоростных целях на Сумы и приграничные области. Также сообщается о нескольких ударных БПЛА в пределах области.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 14 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.