Россия атаковала ТЭС в одной из областей: какая ситуация со светом

Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК в одной из областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий. Когда возобновят услуги, пока неизвестно.

"В последнее время враг почти каждый день и каждую ночь атакует прифронтовую теплоэлектростанцию. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 января страна-агрессорка нанесла ракетный удар по центру Харькова. В результате атак погиб мужчина, пострадали 17 человек.

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