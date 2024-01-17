Россия атаковала ТЭС в одной из областей: какая ситуация со светом

В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия.
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК в одной из областей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий. Когда возобновят услуги, пока неизвестно.
"В последнее время враг почти каждый день и каждую ночь атакует прифронтовую теплоэлектростанцию. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 января страна-агрессорка нанесла ракетный удар по центру Харькова. В результате атак погиб мужчина, пострадали 17 человек.
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