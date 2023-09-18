Россия атаковала Украину 24 БПЛА и 17 ракетами: сколько удалось уничтожить

Дроны летели в направлении Николаевской и Одесской областей. А вражеские ракеты удалось сбить в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Российские войска выпустили по Украине 24 беспилотника Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет в ночь на 18 сентября.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ВС отметили, что ночью оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Атака БПЛА по Украине

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Вражеские дроны направлялись из двух направлений: Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым). Всего россияне запустили 24 ударных беспилотника в направлении Николаевской и Одесской областей.

"18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования", – отметили в Воздушных силах.

Ракетная атака по Украине

Что касается ракетных ударов, то враг выпустил по Украине крылатые ракеты из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области. В общей сложности были зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

"Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", – отметили в Воздушных силах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Гуменюк: Россия запускает ракеты с очень сложным маршрутом!

Уничтоженные российские ракеты и беспилотники 18 сентября / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в ночь на 18 сентября с российского военного аэродрома "Оленья" взлетели семь стратегических бомбардировщиков Ту-95, поэтому в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях работала ПВО.

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