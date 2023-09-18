Россия атаковала Украину 24 БПЛА и 17 ракетами: сколько удалось уничтожить

Дроны летели в направлении Николаевской и Одесской областей. А вражеские ракеты удалось сбить в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.
Российские войска выпустили по Украине 24 беспилотника Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет в ночь на 18 сентября.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В ВС отметили, что ночью оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Атака БПЛА по Украине
Вражеские дроны направлялись из двух направлений: Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым). Всего россияне запустили 24 ударных беспилотника в направлении Николаевской и Одесской областей.
"18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования", – отметили в Воздушных силах.
Ракетная атака по Украине
Что касается ракетных ударов, то враг выпустил по Украине крылатые ракеты из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области. В общей сложности были зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.
"Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", – отметили в Воздушных силах.
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Напомним, в ночь на 18 сентября с российского военного аэродрома "Оленья" взлетели семь стратегических бомбардировщиков Ту-95, поэтому в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях работала ПВО.
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