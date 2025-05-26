Россия атаковала Украину 364 средствами поражения: сколько целей сбила ПВО

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Во время атаки на Украину в ночь на 26 мая российская армия применила 364 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 9 ракет и обезвредили 288 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

С вечера 25 мая и в ночь на 26 мая россияне устроили комбинированный удар по Украине с применением 364 средств воздушного нападения. Так, враг запустил:

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9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков — Саратовская область);

355 беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Российскую воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 украинская ПВО сбила все 9 крылатых ракет Х-101, обезвредила 288 дронов Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

Так, 233 российских дрона были сбиты огневыми средствами поражения, еще 55 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

В то же время зафиксированы попадания в пяти локациях, а также падение сбитых ударных дронов в 10 локациях.

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Последствия атаки на Украину

Напомним, из-за ночной атаки дронами в Киеве в Днепровском районе был поврежден дом.

Из-за ударов ракетами и беспилотниками в Киевской области есть повреждения домов и авто в Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах.

Из-за атаки россиян по Запорожскому району разрушен дом, повреждены расположенные рядом дома и авто. Были ранены два человека.

Из-за атаки на Хмельнитчину есть повреждения частных домохозяйств и предприятий.

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Также дроны снова атаковали Одесскую область. В регионе возникли пожары и разрушения в частных домовладениях.

Россияне атаковали дронами пригород Харькова: попали по территории частного предприятия. Зафиксированы разрушения и пожар.