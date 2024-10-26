Россия атаковала Украину 98 целями: где гремели взрывы и как отработала ПВО

Враг нанес ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры Сумской области и Днепра.
Российские войска устроили массированную атаку на Украину ракетами разных типов и ударными беспилотниками. В общей сложности враг запустил 98 воздушных целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночью российская армия атаковала Украину ракетами разных типов, ударными БпЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа.
Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 98 средств воздушного нападения врага:
- 3 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (с территории Крыма);
- 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской области);
- 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской области);
- 91 беспилотник (из Курска и Орла).
Враг нанес удары ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Сумской области и Днепра. К сожалению, есть погибшие мирные жители.
Что касается беспилотников, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12:00 были сбиты 44 вражеских дрона в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.
Один беспилотник вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси; 44 дрона были локационно потеряны; один БпЛА до сих пор находится в воздушном пространстве Украины.
Боевая работа продолжается.
Напомним, как сообщил президент Владимир Зеленский, под ударами вечером и ночью 26 октября оказались Киев, Днепр, Сумская область, Хмельницкая область и другие регионы. Есть погибшие, раненые и разрушения.
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