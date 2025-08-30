- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2402
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.
В ночь на 30 августа 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Запорожье/р-н
Кременчуг (Полтавщина)
Бучанский р-н (Киевская область)
Краматорск (Донецк
Андреевка (Харьковщина)
Житомирщина
Чернигов/р-н
Смела (Черкасщина)
Киев/Бровары
Сумы/р-н
Ромны/р-н (Сyмщина)
Обуховский р-н (Киевская область)
Гайсинский р-н (Винниччина)
Последняя (Полтавщина)
Чугуевский р-н (Харьковщина)
Полтава/р-н
Черниговский р-н
Хмельницкая область
Кременчугский р-н (Полтавщина)
Запорожье
Вараш (Ровенская область)
Киев
Житомир
Пригород Днепра
Пригород Киева
Ровенщина, Волынь
Киев/ окрестности
Днепр
Николаевщина/Кировоградщина
Самар/р-н (Днепропетровщина)
Глеваха/Васильков (Киев)
Пригород Харькова
Чернигов
Львовщина
Ивано-Франковск/р-
Староконстантинов
Харковщина
Павлоград
Луцк
Каменское
Черкассы