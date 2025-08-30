ТСН в социальных сетях

Война



Война
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 30 августа 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками и ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Запорожье/р-н

  • Кременчуг (Полтавщина)

  • Бучанский р-н (Киевская область)

  • Краматорск (Донецк

  • Андреевка (Харьковщина)

  • Житомирщина

  • Чернигов/р-н

  • Смела (Черкасщина)

  • Киев/Бровары

  • Сумы/р-н

  • Ромны/р-н (Сyмщина)

  • Обуховский р-н (Киевская область)

  • Гайсинский р-н (Винниччина)

  • Последняя (Полтавщина)

  • Чугуевский р-н (Харьковщина)

  • Полтава/р-н

  • Черниговский р-н

  • Хмельницкая область

  • Кременчугский р-н (Полтавщина)

  • Запорожье

  • Вараш (Ровенская область)

  • Киев

  • Житомир

  • Пригород Днепра

  • Пригород Киева

  • Ровенщина, Волынь

  • Киев/ окрестности

  • Днепр

  • Николаевщина/Кировоградщина

  • Самар/р-н (Днепропетровщина)

  • Глеваха/Васильков (Киев)

  • Пригород Харькова

  • Чернигов

  • Львовщина

  • Ивано-Франковск/р-

  • Староконстантинов

  • Харковщина

  • Павлоград

  • Луцк

  • Каменское

  • Черкассы

