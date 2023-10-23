Россия атаковала Украину дронами и ракетой: где гремели взрывы и как отработало ПВО

Обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью против 23 октября российские захватчики нанесли очередной авиационно-ракетный удар по Украине. Противовоздушная оборона сбила все 14 дронов и ракету.
Об этом сообщает командование Воздушных сил.
Сбили:
- 13 беспилотников Shahed
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59
- 1 ударный беспилотник (тип не установили)
"Shahed" россияне запустили из крымского мыса Чауда, ракету Х-59 — из оккупированной части Запорожской области, а беспилотник неустановленного типа запустили с северной границы.
Где работала ПВО
Первая информация о движении российских "Шахедов" Воздушные Силы ВСУ опубликовали около 1:00. Первой под ударом дронов оказалась Одесская область. Тем временем другая группа дронов начала продвигаться в центр Украины и на запад.
"Предварительно, по данным Сил обороны Юга, ночью над Одесчиной было уничтожено девять "Шахедов", — сообщил в Telegram спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу состава припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные.
Работу ПВО в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин.
"Очередная вражеская атака по Хмельнитчине. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на данный момент, сведений о пострадавших или повреждении имущества нет", — отметил Тюрин.
Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских атак, отметил глава ОВА Сергей Лысак. А под утро агрессор направил на область ракету. Ее уничтожили защитники из ПВК "Восток".
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