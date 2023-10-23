Россия атаковала Украину дронами и ракетой: где гремели взрывы и как отработало ПВО

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью против 23 октября российские захватчики нанесли очередной авиационно-ракетный удар по Украине. Противовоздушная оборона сбила все 14 дронов и ракету.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Сбили:

13 беспилотников Shahed

1 управляемую авиационную ракету Х-59

1 ударный беспилотник (тип не установили)

"Shahed" россияне запустили из крымского мыса Чауда, ракету Х-59 — из оккупированной части Запорожской области, а беспилотник неустановленного типа запустили с северной границы.

Где работала ПВО

Первая информация о движении российских "Шахедов" Воздушные Силы ВСУ опубликовали около 1:00. Первой под ударом дронов оказалась Одесская область. Тем временем другая группа дронов начала продвигаться в центр Украины и на запад.

"Предварительно, по данным Сил обороны Юга, ночью над Одесчиной было уничтожено девять "Шахедов", — сообщил в Telegram спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу состава припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные.

Работу ПВО в Хмельницкой области подтвердил первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин.

"Очередная вражеская атака по Хмельнитчине. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на данный момент, сведений о пострадавших или повреждении имущества нет", — отметил Тюрин.

Ночь в Днепропетровской области прошла без вражеских атак, отметил глава ОВА Сергей Лысак. А под утро агрессор направил на область ракету. Ее уничтожили защитники из ПВК "Восток".

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