Россия атаковала Украину: Могилевская успокаивала дочерей, MONATIK прятался с семьей на парковке

Утром, 7 февраля, страна-агрессор Россия массово обстреляла города и поселки Украины.

Враг атаковал страну разными типами ракет и дронами-камикадзе. Оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. Большинство вражеских снарядов удалось сбить силам ПВО: 29 ракет и 15 ударных беспилотников. В результате вражеской атаки, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление страны-агрессора. Знаменитости показали последствия вражеской атаки и рассказали, как пережили ужасное утро.

Наталья Могилевская

Певица призналась, что в ее доме нет укрытия, так что было очень страшно. Артистка пыталась утешать дочерей и делать вид, что все хорошо, чтобы девочки не волновались.

"У нас нет бомбоубежища. Дети прибежали утром, собака прячется под кроватью. Было очень страшно. Я шучу, делаю вид, что это гром. Надо улыбаться и быть спокойной. Младшая не понимает и не знает, что это на самом деле. Мои соболезнования всем украинцам. Среди пострадавших в этом доме есть беременная женщина", — высказалась исполнительница.

Реакция Натальи Могилевской

alyona alyona

Исполнительница показала последствия вражеской атаки. Также артистка выразила соболезнования всем пострадавшим.

"Утром Россия ракетами атаковала украинские города. Пострадали: Киев, Николаев, Харьков и Днепропетровская область. Есть погибшие и раненые, среди них беременная женщина. Мои соболезнования всем пострадавшим и их родным", — написала артистка.

Реакция alyona alyona

Соня Плакидюк

Фотограф отметила, что украинцам пришлось пережить страшное утро. Она проснулась от звуков взрывов и со страхом ждала других ракет, которые долетали.

"Проснуться от звуков взрывов в 7 утра и ждать новой порции ракет – так выглядит обычное украинское утро", — возмутилась Плакидюк.

Реакция Сони Плакидюк

Надя Дорофеева

Артистка показала последствия вражеских обстрелов Киева. Певица отметила, что из-за страны-агрессора украинцам пришлось пережить очередное страшное утро.

Реакция Нади Дорофеевой

Джамала

Певица на английском языке написала о массированном обстреле Россией Украины, чтобы в мире не забывали, на какие преступления способна страна-агрессор.

"Россия выпустила новые ракеты по украинским городам. Новый массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе беременная женщина. Повреждена инфраструктура и многоэтажки в Киевской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях", — написала Джамала.

Реакция Джамалы

Кристина Решетник

Семья ведущего Григория Решетника пряталась в подземном паркинге. Кристина говорит, что после такого утра они чувствуют себя просто разбитыми.

"Вот думаю, скоро уже третий год, как мы ходим в укрытие, различаем разные типы ракет, когда это закончится? Мы так разбиты, словами не передать просто", — поделилась супруга Решетника.

Григорий Решетник с женой и сыновьями

MONATIK

Жена певца показала, как пряталась в подземном паркинге. Ирина отметила, что утро было ужасным. Однако она благодарна силам ПВО, которые сбивают вражеские снаряды.

Пост жены MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

Андрей Бедняков

Шоумен отметил, что РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Ведущий в очередной раз напомнил, что Россия – это страна-террорист.

Андрей Бедняков

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