Россия атаковала Украину: Могилевская успокаивала дочерей, MONATIK прятался с семьей на парковке

Знаменитости отреагировали на очередное преступление РФ против украинцев.
Утром, 7 февраля, страна-агрессор Россия массово обстреляла города и поселки Украины.
Враг атаковал страну разными типами ракет и дронами-камикадзе. Оккупанты применили 64 средства воздушного нападения. Большинство вражеских снарядов удалось сбить силам ПВО: 29 ракет и 15 ударных беспилотников. В результате вражеской атаки, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие.
Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление страны-агрессора. Знаменитости показали последствия вражеской атаки и рассказали, как пережили ужасное утро.
Наталья Могилевская
Певица призналась, что в ее доме нет укрытия, так что было очень страшно. Артистка пыталась утешать дочерей и делать вид, что все хорошо, чтобы девочки не волновались.
"У нас нет бомбоубежища. Дети прибежали утром, собака прячется под кроватью. Было очень страшно. Я шучу, делаю вид, что это гром. Надо улыбаться и быть спокойной. Младшая не понимает и не знает, что это на самом деле. Мои соболезнования всем украинцам. Среди пострадавших в этом доме есть беременная женщина", — высказалась исполнительница.
alyona alyona
Исполнительница показала последствия вражеской атаки. Также артистка выразила соболезнования всем пострадавшим.
"Утром Россия ракетами атаковала украинские города. Пострадали: Киев, Николаев, Харьков и Днепропетровская область. Есть погибшие и раненые, среди них беременная женщина. Мои соболезнования всем пострадавшим и их родным", — написала артистка.
Соня Плакидюк
Фотограф отметила, что украинцам пришлось пережить страшное утро. Она проснулась от звуков взрывов и со страхом ждала других ракет, которые долетали.
"Проснуться от звуков взрывов в 7 утра и ждать новой порции ракет – так выглядит обычное украинское утро", — возмутилась Плакидюк.
Надя Дорофеева
Артистка показала последствия вражеских обстрелов Киева. Певица отметила, что из-за страны-агрессора украинцам пришлось пережить очередное страшное утро.
Джамала
Певица на английском языке написала о массированном обстреле Россией Украины, чтобы в мире не забывали, на какие преступления способна страна-агрессор.
"Россия выпустила новые ракеты по украинским городам. Новый массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе беременная женщина. Повреждена инфраструктура и многоэтажки в Киевской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях", — написала Джамала.
Кристина Решетник
Семья ведущего Григория Решетника пряталась в подземном паркинге. Кристина говорит, что после такого утра они чувствуют себя просто разбитыми.
"Вот думаю, скоро уже третий год, как мы ходим в укрытие, различаем разные типы ракет, когда это закончится? Мы так разбиты, словами не передать просто", — поделилась супруга Решетника.
MONATIK
Жена певца показала, как пряталась в подземном паркинге. Ирина отметила, что утро было ужасным. Однако она благодарна силам ПВО, которые сбивают вражеские снаряды.
Андрей Бедняков
Шоумен отметил, что РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Ведущий в очередной раз напомнил, что Россия – это страна-террорист.
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