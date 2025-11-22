Россия атаковала Украину ночью: сколько целей сбило ПВО

ПВО Украины / © Associated Press

В ночь на 22 ноября 2025 года российские оккупационные войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Оккупанты использовали баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

«Противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, и 104 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, — рф, Чауда — ТОТ АР Крым и ТОТ Донецк в ВС ВСУ.

Как добавили в Воздушных силах, атаку они отбивали во взаимодействии со всеми составляющими Сил обороны Украины: авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотными системами, а также мобильными огненными группами.

По состоянию на 9:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. Уничтожение целей происходило в северных, южных и восточных регионах страны.

«Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 6 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации», — отметили в ПС ВСУ.

Сообщается, что атака продолжается, и в воздушном пространстве фиксируется несколько враждебных БПЛА. Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Тернополе до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы после ракетного удара по многоэтажке 19 ноября. Число погибших возросло до 32 человек, среди них шестеро детей. Подразделения ГСЧС уже четвертые сутки непрерывно продолжают аварийно-спасательные работы на улице Стуса.

За сутки ликвидировано более 200 вражеских беспилотников. Также Генштаб подтвердил, что общие потери РФ в артиллерии составили 34 559 единиц.